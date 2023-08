Perdonanza: Street Art arcobaleno in centro storico L'Aquila

Prende il via, con un "tappeto" arcobaleno realizzato nel cuore del centro dell'Aquila, un'originale progetto di street art nell'area circoscritta da via Tre Marie, via Patini, via Marrelli, piazzetta Machilone e fronte piazza.

"Un'area meravigliosa della nostra città, un tempo pienamente vissuta e che vogliamo far tornare a rivivere, portando innovazione, arte , commercio e cultura - si legge in una nota -. Un progetto recepito dall'amministrazione comunale, che ha sostenuto l'iniziativa, accogliendola e concretamente facendo in modo che una visione si sia tramutata in realtà".

L'artista Daniele Gottastia firma il primo progetto multicolore, un'iniziativa temporanea e legata al periodo della Perdonanza che ha attirato la curiosità di cittadini e turisti.

"La street art - viene spiegato - è solo il primo passo di un progetto più ampio che via via prenderà vita. Un progetto ambizioso, dall'estrema bellezza che coniugherà avanguardia e storia non solo per L'Aquila".



