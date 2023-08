Morto a Campobasso il magistrato Fabio Papa, aveva 61 anni

E' stato trovato morto in casa, questa mattina, a Campobasso il magistrato Fabio Papa. Da alcune ore il sostituto procuratore del capoluogo non rispondeva più al telefono e per questo i carabinieri si sono recati nella sua abitazione, alla periferia della città, trovando il corpo senza vita. Papa, 61 anni, originario di Pescara, era in magistratura da oltre trent'anni. In Molise ha coordinato decine di importanti indagini. Stando ai primi accertamenti Papa sarebbe stato stroncato da un malore.

Il magistrato nel 2015 era finito al centro di una vicenda giudiziaria con l'accusa di aver fatto un tentativo di estorsione all'allora presidente della Regione Molise Paolo Di Laura Frattura, vicenda dalla quale era uscito con delle assoluzioni piene e una totale riabilitazione, anche nel suo ruolo di sostituto procuratore a Campobasso.



