Bonifica sul Morrone, elicottero ancora in azione

Elicottero ancora in azione sul Morrone, la sacra montagna di Celestino V, interessata ieri da un ritorno di fiamma dovuto probabilmente ad un fulmine, come hanno spiegato i Carabinieri Forestali e gli addetti ai lavori l. Dopo una ricognizione svolta in mattinata, l'elicottero sta effettuando alcuni sganci per la bonifica e la messa in sicurezza del sottobosco interessato dal rogo, al fine di scongiurare una nuova ripresa. Lo scorso 25 luglio un rogo di vaste dimensioni aveva riacceso la preoccupazione per la montagna già messa dura prova nell'incendio di sei anni fa. Ieri il ritorno di fiamma che si sarebbe sviluppato per cause accidentali. Da qui le operazioni di bonifica messe in campo dalla Protezione Civile regionale



