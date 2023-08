Pagano gelato da 2 euro con 50 falsi, 3 arresti in Abruzzo

Li ha traditi un gelato da due euro: il gestore si è accorto che i 50 euro per il pagamento erano falsi e ha subito chiamato i carabinieri.

Sono stati così arrestati dalla Compagnia Carabinieri di Giulianova tre soggetti che sul lungomare di Giulianova hanno provato a truffare un balneatore. Ma nemmeno i carabinieri potevano immaginare che dopo la perquisizione delle auto dei tre soggetti saltassero fuori circa 6 mila euro in banconote da 50 euro falsificate, a cui si sono aggiunte poi la somma contante di 320 euro 'regolari', frutto di precedenti scambi di monete false avvenute con successo. Tutto il denaro è stato posto sotto sequestro e per i tre indagati sono scattate le manette per il reato di "spendita ed introduzione nello Stato di banconote falsificate" e sono stati associati presso il Carcere di Teramo.





