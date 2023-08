Ferrara, su dissesto massima collaborazione con commissione

Il Comune di Chieti, con il sindaco Diego Ferrara, assicura "massima collaborazione" ai tre commissari componenti dell'organismo straordinario di liquidazione nominati nell'ambito del dissesto finanziario deliberato dall'Ente il 22 giugno scorso. "Come Amministrazione daremo il massimo della collaborazione possibile alla Commissione individuata con decreto del Presidente della Repubblica e accoglieremo i commissari in Comune una volta esperiti tutti i passaggi formali con la Prefettura - dice Ferrara il sindaco - Il loro sarà un lavoro importante, perché dovranno gestire la massa economico-finanziaria ante 2023, al fine di chiudere la procedura di dissesto entro cinque anni e di restituire all'Ente una nuova solidità. Agiremo in totale sinergia perché il risanamento sia pieno - aggiunge Ferrara - , mettendoli al corrente delle cose fatte anche alla luce del piano di riequilibrio, dei provvedimenti adottati e in itinere e dell'attività che ci aspetta sia per quanto riguarda il bilancio stabilmente riequilibrato, che è di nostra competenza per programmare l'attività dell'Amministrazione dal 2023 in poi, sia perché venga data priorità alle erogazioni ferme e dirette a famiglie e disabili: si tratta di assegni di cura, di rimborsi dei libri di testo e altre poste rimaste sospese in quanto fondi vincolati, che comunque devono essere gestiti dall'Organo straordinario".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA