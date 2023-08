Dissesto Comune Chieti, nominato organismo liquidazione

È stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica, la Commissione Straordinaria di liquidazione del Comune di Chieti, prevista dall'articolo 252 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in seguito alla deliberazione del Consiglio comunale numero 320 del 22 giugno 2023, con la quale il Comune di Chieti ha fatto ricorso alla procedura del dissesto finanziario. I componenti nominati sono Nello Rapini, dottore commercialista-revisore contabile con studio professionale a Pescara, Guglielmo Lancasteri, dottore commercialista-revisore contabile con studio professionale a Pescara, Francesco Pisani, funzionario economico finanziario in servizio presso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di La Spezia. La Commissione, che avrà il compito di provvedere all'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso ed all'adozione di tutti i provvedimenti necessari per l'estinzione dei debiti, è stata nominata dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno, previa designazione da parte del Prefetto di Chieti. Nei prossimi giorni la stessa Prefettura provvederà alla notifica del Decreto Presidenziale a tutti gli organismi interessati e subito dopo la Commissione si insedierà presso il palazzo comunale per le attività delegate per legge e, quale primo atto, procederà al proprio interno alla nomina di colui che svolgerà le funzioni di Presidente della Commissione.





