A Termoli nasce la Asd 'Star Rugby'

Si è costituita a Termoli (Campobasso) una nuova formazione sportiva legata al rugby. Si tratta di "Star Rugby", fondata il 10 agosto scorso dal presidente Giovanni Pellilli. E' un'associazione sportiva dilettantistica con lo scopo di avvicinare i giovani allo sport partendo dalla formazione dei più piccoli. "Sono anni che sono vicino a questo sport - ha dichiarato Pellilli - e mi sono reso conto che si trasmettono valori fondamentali come il coraggio e la rettitudine, fondamentali per affrontare anche le nostre sfide quotidiane". Il progetto si avvarrà della collaborazione, nel coordinamento dell'area tecnica, di Dario Pallotta, storico capitano dell'Avezzano rugby, formazione militante nel campionato di serie A, con un trascorso in super 10 con la maglia dell'Aquila Rugby e presenze in nazionale di rugby Seven.





