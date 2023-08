A Civitaretenga al via la Festa delle Narrazioni Popolari

Al via oggi pomeriggio la Festa delle Narrazioni Popolari, manifestazione diretta e organizzata dalla rivista TerraNullius che porterà nel convento di Civitaretenga, frazione di Navelli (L'Aquila), scrittori, editori, artisti ed esperti del territorio impegnati nella narrazione come motore primo della vita collettiva. Il tutto si svolgerà per tre giorni, fino al 18 agosto, a partire dalle 17:00 fino a notte. Il Comune di Navelli accoglierà oltre 20 artisti in una tre giorni di reading, dibattiti, presentazioni, workshop, street art e una piccola fiera dell'editoria indipendente.

Molti i libri e gli autori che animeranno le giornate: dai romanzi legati al territorio e oggi salvati dall'oblio del tempo, come 'Cristo fra i muratori', capolavoro di Pietro Di Donato del 1937, presentato dallo scrittore Sandro Bonvissuto che ne ha curato la recente ristampa, ed 'Epistolario Collettivo' di Gian Luigi Piccioli, romanzo ambientato nel borgo di Navelli, fino ai testi e agli autori che negli ultimi anni si sono fatti portavoce più autentici delle narrazioni popolari, come la cantautrice, scrittrice e paroliera Giulia Anania e lo scrittore e poeta Aurelio Picca.

Storie per scoprire il territorio: non solo libri, di cui si potrà godere anche nella piccola fiera dell'editoria indipendente organizzata nel chiostro del convento, ma anche workshop, trekking narrativi, musica e street art.

Durante la manifestazione, oltre a poter ammirare la bellezza intatta del convento, che presenta un notevole chiostro, sarà possibile partecipare a un trekking narrativo nel Ghetto di Civitaretenga. Al termine della passeggiata avverrà lo svelamento del murales che l'associazione a.DNA, da oltre dieci anni impegnata nella promozione di arte contemporanea, dedicherà allo scrittore italo-americano Di Donato e alla prima edizione del suo capolavoro.



