'Svolte di Popoli', Stefano Di Fulvio vince 61/a edizione

Quasi cento partecipanti hanno onorato la 61/a edizione della Cronoscalata Svolte di Popoli, una delle corse automobilistiche in montagna tra le più antiche d'Italia, tappa quest'anno anche del Trofeo Italiano Velocità Montagna. Il vincitore 2023 è il pescarese Stefano Di Fulvio su Zytek Osella PA 30 con un tempo di 3'05"25 in prima manche e una sommatoria finale tra le due prove di 6'16"52. Hanno provato a insidiarlo in ogni modo Luigi Fazzino (Osella PA 2000 turbo, 6'27"65) e Dario Gentile (Honda PA 21 S, 6'54"36). Stefano Di Fulvio si è dimostrato profondo conoscitore della salita che da Contrada Canapine di Popoli porta fino a San Benedetto in Perillis dopo circa 7.5 km di curve e di veloci rettilinei.

"Sono felicissimo, anche per il gran crono ottenuto. La macchina andava bene, l'asfalto era ottimo, insomma è stato un weekend perfetto in quella che considero la mia gara per eccellenza".

Costretto, purtroppo, a uscire di scena in anticipo il pilota che partiva con il numero 1, il driver nato a Popoli Vincenzo Ottaviani (su Aprilia Thunder), incappato in un incidente nel tratto conclusivo della prima manche.

"Siamo soddisfatti, stiamo dando continuità e la daremo anche in futuro, questo aspetto è importantissimo - ha detto il presidente della Asd Svolte di Popoli, che organizza la manifestazione, Carlo Trafficante - Ci impegneremo ancora di più per ambire a prestigiosi traguardi. Anche oggi, è stato molto bello ammirare il folto pubblico che non tradisce mai Popoli".

Oltre alla validità per il Trofeo Italiano Velocità Montagna (Centro-Nord), le Svolte 2023 hanno concorso per il Campionato Italiano Bicilindriche e per il Challenge AssoMinicar.

A corredo delle Svolte di Popoli la parata non agonistica di auto d'epoca, organizzata dall'associazione "Rombi del Passato" e la parata non agonistica di auto stradali di interesse storico e collezionistico, aperta a tutti gli appassionati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA