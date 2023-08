Pronto soccorso Sulmona, turista sviene in sala d'attesa

In attesa da sei ore di essere visitata al pronto soccorso di Sulmona (L'Aquila), dove attualmente un solo medico è in servizio, una giovane turista ieri è svenuta. La trentenne, a quel punto prontamente soccorsa dal personale sanitario, è stata poi sottoposta a tutti gli accertamenti di ruotine. L'episodio ha provocato tensione tra gli utenti in attesa che hanno minacciato di chiamare i Carabinieri, ma porta alla luce il tema della carenza di personale, insufficiente per far fronte all'aumento della popolazione in questo particolare periodo estivo.

Un solo medico, spiegano gli operatori, "risulta insufficiente per badare a decine di utenti, tenendo conto che in questi giorni si assiste a un notevole ed evidente incremento delle presenze turistiche sul territorio. Ed ecco che i visitatori, in caso di emergenza-urgenza, passano buona parte delle loro vacanze in pronto soccorso". Negli ultimi giorni l'equipe è stata composta da un medico per turno, tre infermieri e un solo Oss.



