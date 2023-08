Musica Ferragosto con Samuel e Alex Britti a Montesilvano

Un dj set di qualità, firmato Samuel Umberto Romano, frontman dei Subsonica. E poi un concerto al Teatro del Mare con Alex Britti. Sono due gli appuntamenti, entrambi a ingresso gratuito, del Ferragosto di Montesilvano (Pescara). Dalle 17, in spiaggia, nell'area che nel 2019 ha ospitato il Jova Beach party, arriverà Samuel. L'artista, parallelamente agli impegni con i Subsonica, porta avanti una carriera da solista. Due gli album al suo attivo 'Il codice della bellezza' (2017) e 'Brigatabianca' (2021). Non di rado si lascia coinvolgere in dj set e le sue selezioni alla consolle sono sempre interessanti. L'appuntamento, organizzato da "Diorama Aps", di Pescara, prevede la presenza di numerosi spettatori e così è stata predisposta un'ordinanza che vieta l'accesso in mare in corrispondenza dell'area ex Jova Beach per "potenziale pericolo per la pubblica incolumità alle persone".

Il divieto scatterà domani, 15 agosto, dalle ore 19 fino alle ore 3. Negli stessi orari non si potrà parcheggiare nel tratto di lungomare antistante.

Dalle 21, Alex Britti si esibirà al Teatro del Mare, non lontano dalla zona dei grandi alberghi. Un palco che qualche giorno fa ha ospitato i Tiromancino e, venerdì 18, accoglierà Anna Tatangelo. Britti ha inaugurato una nuova fase artistica con i due singoli 'Tutti come te' e 'Nuda', usciti per Believe Italia su tutte le piattaforme digitali, il primo anche in radio, entrambi brani dal sound inconfondibile con cui il chitarrista romano continua a conquistare il pubblico, anche in virtù della sua tecnica sulla sei corde.



