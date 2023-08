L'Aquila, torna 'Perdonanza Village' al Parco del Castello

Torna 'Perdonanza Village', format rivelazione della scorsa stagione e anteprima dell'evento celestiniano. Da giovedì 17 a lunedì 21 agosto, il Parco del Castello dell'Aquila ospiterà una cinque giorni di appuntamenti culturali e musicali, capaci di attirare un pubblico di tutte le età, dai giovanissimi alle famiglie. Novità di quest'edizione è la presenza del 'Village Talk', il nuovo spazio culturale della manifestazione pensato per ospitare sui palchi dell'evento conferenze, panel e spettacoli su temi aperti della società contemporanea, con la presenza di divulgatori scientifici e 'influencer' ome Giacomo Moro Mauretto, creatore del progetto web 'Entropy for life', Leonardo Canestrari de 'L'avvocato dell'atomo' e Gaia Contu, curatrice della rassegna. Fra i temi trattati intelligenza artificiale, arte e società, energia e ancora ambiente, filosofia e letteratura, che saranno arricchiti dalla presenza di Istituzioni del territorio come il MAXXI e l'Università degli studi dell'Aquila.

La manifestazione si svolgerà in un contesto allestito per abbracciare il pubblico, vero protagonista del villaggio, grazie alla presenza di street food, intrattenimento per bambini e musica, stand espositivi e la presenza di associazioni del territorio e degli Sbandieratori dell'Aquila. Ci saranno inoltre esibizioni di danza con la partecipazione delle ballerine Ludovica Grimaldi, direttamente da "Amici", e della TikToker Jashlyn.

Anche la parte artistica e musicale sarà molto ricca: nei giorni del Village si alterneranno Dj di fama nazionale, band e artisti aquilani. Saranno sul palco Luca Daffrè, modello e personaggio del mondo dello spettacolo, Alexander Rya, classe 2002, considerato tra i dj più promettenti in Italia.

Ci sarà inoltre il celebre format nazionale 'Mamacita', pronto a sbarcare all'Aquila e far ballare il Parco del Castello, le Dj Jas&Jay e il Dj Alessandro Basciano.

Tutte le informazioni e il programma completo sono reperibili sui canali social dell'evento (Instagram: @perdonanza_village , Facebook: Perdonanza village).



