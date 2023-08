Fiori da tutta Europa, in cinquemila alla notte di Bugnara

Folla ed entusiasmo nel piccolo centro di Bugnara (L'Aquila) per la notte Romantica. In cinquemila, nell'arco della serata-nottata, hanno affollato vicoli e piazze tra musica, buon cibo, divertimento e fiori.

Venti fioristi provenienti da Belgio, Ungheria, Olanda, Slovacchia, Russia e Bielorussia, hanno preso parte quest'anno al festival internazionale di arte floreale giunto alla 17/a edizione. La manifestazione, commentano gli organizzatori insieme al sindaco, Domenico Taglieri, "è diventata un punto di riferimento nel panorama florovivaistico internazionale.

Infatti, l'evento non si limita solo all'arte floreale, ma ha offerto un programma ricco di intrattenimento, che include esibizioni di artisti musicali e DJ set". Questa edizione è stata caratterizzata da numerose iniziative tra cui spiccano gli allestimenti e le installazioni floreali e vegetali, oltre a una sfilata di moda con abiti creati esclusivamente con fiori e foglie.



