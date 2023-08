Eremo di Sant'Onofrio s'illumina. Nuovi lavori a settembre

Torna a illuminarsi l'eremo di Celestino V. Dopo anni di lavori che hanno interessato il piazzale di accesso al sentiero dell'eremo e di accesso agli scavi archeologici, l'area nel suo complesso torna fruibile da oggi fino alla fine di agosto. Un'area tanto suggestiva quanto fragile per la quale il Comune di Sulmona sta investendo con progetti di rigenerazione e di consolidamento. A settembre inizieranno nuovi lavori di mitigazione del rischio per il disgaggio massi con interventi in parete e durante i quali sarà necessario operare una nuova chiusura. Lavori che potranno essere svolti, come prescritto dal Parco Nazionale della Maiella, solo nel periodo dal 15 luglio al 14 febbraio.

"Un'area identitaria per tutti gli abitanti della Valle Peligna e importante anche da un punto di vista turistico" interviene il sindaco di Sulmona, Gianfranco Di Piero, spiegando che l'illuminazione dell'eremo e della sottostante fascia di versante è "davvero suggestiva e in queste notti estive di cieli stellati, si delinea come la nostra Stella Cometa". Intanto resta l'incognita della gestione dell'area di cui il Comune dovrà farsi carico.



