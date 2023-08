A zig zag sulla Ss16, patente ritirata a camionista ubriaco

Patente ritirata e segnalazione all'autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza per un autotrasportatore fermato dai Carabinieri lungo la statale 16 Adriatica nel territorio del Comune di Silvi (Teramo). I militari della Stazione di Atri, Compagnia di Giulianova, impegnati in un servizio che ha visto il controllo di oltre 100 mezzi e l'identificazione di circa 200 persone, hanno notato un tir che viaggiava con andamento incerto, quasi a zig zag; hanno quindi proceduto al fermo del mezzo pesante verificando che il conducente, autista professionale, manifestava i segni tipici di chi aveva assunto bevande alcoliche. L'uomo è stato quindi sottoposto a misurazione con l'etilometro ed è risultato avere un tasso alcolico superiore di oltre 1,6 g/l, quando il limite per un autista professionale dovrebbe essere zero. Il camionista è stato privato immediatamente della patente di guida, mentre il mezzo, non essendo stato possibile affidarlo a persona idonea, è stato rimosso dal carro attrezzi.



