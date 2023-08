Senegal: sit in a Pescara contro il presidente Macky Sall

Sit in su su Corso Umberto a Pescara per chiedere la liberazione di giornalisti e attivisti (circa 700 persone stimate) in Senegal. A organizzare il presidio in difesa della democrazia sono stati un centinaio di senegalesi, immigrati e residenti nella zona, con striscioni e cartelli contro Macky Sall: ingegnere geofisico sessantatreenne, eletto nel 2012 e confermato nel 2019, sembra intenzionato a correre per un terzo mandato per le elezioni presidenziali del prossimo anno.

A seguito della condanna di Ousmane Sonko, principale leader dell'opposizione, il Senegal sta vivendo una situazione di grande instabilità politica. 'L'affare Sonko' è scoppiato nel 2021 quando il leader di Pastef-Les Patriotes è stato accusato di violenza sessuale e minacce di morte. Sempre dichiaratosi innocente, Sonko e i suoi sostenitori ritengono che si tratti di un "complotto politico" per non farlo candidare alle elezioni presidenziali.

"Siamo nel paese dei partigiani che hanno lottato per liberarlo - hanno spiegano i manifestanti dal megafono a Pescara -. Noi dobbiamo lottare per il Senegal, paese che è sempre stato pacifico. Non vogliamo la dittatura in Senegal!".



