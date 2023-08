Ferragosto: a Pescara e Montesilvano più controlli

Piano di sicurezza implementato dal Questore di Pescara Luigi Liguori per il lungo fine settimana di Ferragosto. "Abbiamo previsto servizi straordinari di controllo del territorio - ha spiegato questa mattina il Questore - con l'impiego di tutte le donne e gli uomini di tutte le forze dell'ordine. Abbiamo convenuto nel corso del Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblico con il Prefetto di intensificare i controlli a cavallo di questi giorni di festa, in particolare fra Pescara e Montesilvano. Saremo inflessibili con la somministrazione di alcolici a minorenni. Al dispositivo ordinario previsti ulteriori servizi che riguarderanno anche la Polizia Locale".

"Quest'anno non abbiamo avuto fortunatamente episodi criminogeni particolari, ma manterremo la guardia alta come sempre. Nelle giornate del 14 e del 15 agosto ci sarà il controllo anche con l'ausilio di un elicottero anche - ha concluso il Questore - sul fronte anti incendi".



