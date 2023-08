Perdonanza: Biondi, la cultura tiene unita la comunità

"La candidatura dell'Aquila a Capitale italiana della Cultura 2026 è stata d'ispirazione al tema scelto quest'anno per rappresentare il ruolo solenne dei tre protagonisti del Corteo storico della Bolla coloro che incarnano i valori di pace e riconciliazione della Perdonanza Celestiniana". Così il sindaco dell'Aquila ha commentato la presentazione dei figuranti principali che rappresenteranno la Dama della Bolla (l'attrice 43enne Viola Graziosi), il Giovin Signore (Carlo Palermo, musicista e studente 21enne ) e la Dama della Croce (Valentina Gulizia, musicista 22enne).

"La cultura - ha detto ancora il sindaco - è lo strumento migliore per riconnettere la comunità e rilanciare la città e le aree interne della nostra regione. Per questa ragione, a rappresentare la Dama della Bolla, della Croce e del Giovin Signore saranno due giovani che vedono nella cultura uno dei motivi per restare, vivere e studiare all'Aquila che può offrire nuove opportunità professionali e di crescita anche nel mondo delle arti e della musica, e una affermata professionista del teatro".

"Grazie alla presenza dell'Accademia di Belle Arti, del Conservatorio, del Centro sperimentale di Cinematografia - ha concluso il primo cittadino - all'Aquila è fervida la creatività che è potenziata e valorizzata nelle sue più svariate forme. In questo senso, la collaborazione istituzionale diventa incubatore della ricostruzione per la cultura".



