Perde controllo auto e investe pedone, morta donna a Penne

Una donna di 77 anni è morta in seguito ad un incidente stradale avvenuto in mattinata nel centro di Penne.

Secondo una prima ricostruzione, un uomo di 78 anni stava percorrendo in salita via de Caesaris a bordo della sua automobile quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, che ha preso velocità all'indietro. Il veicolo ha urtato prima un'automobile in sosta e poi ha travolto la donna. L'anziana, rimasta incastrata sotto all'automobile, è morta sul colpo.

Sul posto i soccorritori e i Vigili del Fuoco. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri della Compagnia di Penne, coordinati dal tenente Alfio Rapisarda. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria ed è stata trasportata all'obitorio di Pescara per l'ispezione cadaverica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA