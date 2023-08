Pattinaggio: abruzzesi in evidenza nella European Cup

L'abruzzese Alberto Rodi in evidenza alla '6 giorni Rotellistica di Santa Maria Nuova - European Cup' - valevole come tappa di Coppa Europa di pattinaggio corsa.

Nella classica internazionale di corsa su pista che ha visto la partecipazione di oltre 400 atleti provenienti da Italia, Francia, Olanda, Portogallo, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Spagna e Equador, la società abruzzese Asd Giulianova Skate In Line ha partecipato con quattro tesserati e il 13enne pattinatore nella categoria Ragazzi si è conquistato nella gara 5000 ad eliminazione un secondo posto del podio, e un terzo posto nella gara 3000 a punti. Alla fine della sei giorni c'è la classifica della combinata che riassume la somma dei punti di tutte le gare disputate - e qui Rodi si è classificato secondo nella combinata delle gare di fondo di Coppa Europa, ottenendo un bellissimo risultato mostrando un'ottima tecnica, uno sprint eccezionale e una grande capacità di gestione della gara.

Questo successo si aggiunge a quelli ottenuti la settimana scorsa al Campionato Italiano pista tenutosi sulla pista di Martinsicuro dove Rodi ha conquistato due 11° posti nella 3000m a punti e nella 1 giro cronometro ad atleti contrapposti e la vittoria nei 300 m Sprint ottenuta al Trofeo Internazionale Fisr che si è tenuto a luglio a L'Aquila.

Con questa gara si va a chiudere l'anno sportivo della Asd Giulianova Skate In Line che annovera al suo interno anche altri atleti di valore come Natalia Pistilli, campionessa regionale Fisr, Osvaldo Pistilli Campione Regionale Fisr e 7/o classificato ai Giochi Nazionali B. Tiezzi Fisr 2023, Ginevra Tursi, Federica Torraco, Gioia Ghilardi Tudini e Sofia Del Castello.

"Questo gruppo - ha dichiarato soddisfatto il presidente Emilio Calvarese - cresce ogni anno con piccoli atleti di grande valore che si impegnano negli allenamenti spesso all'aperto sfidando le intemperie delle stagioni, dove gli impianti spesso sono carenti, e promettono grandi cose per il futuro, perché c'è una grande passione grazie anche alle due allenatrici Chiara e Marzia Calvarese".



