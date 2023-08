'Inclusioni 8', in mostra opere di 20 artisti da tre regioni

Venti artisti da Abruzzo, Molise e Lazio espongono a Lanciano (Chieti), nella collettiva d'arte contemporanea "Inclusioni 8", al via da domani sabato 12 agosto, visitabile fino all'8 settembre prossimo. L'appuntamento, inserito nel cartellone delle manifestazioni estive di Lanciano, si svolge tra le arcate dell'Auditorium Diocleziano con il patrocinio della Presidenza del Consiglio regionale dell'Abruzzo e del Comune di Lanciano. Giunta all'ottava edizione, la mostra è a cura del "Gruppo Inclusioni", coordinato da Antonio Di Campli in collaborazione con Gastone Costantini, artisti lancianesi.

Sono esposte opere di arte tridimensionale che associa scultura, stone balancing installazione (pietre in equilibrio), libri d'artista, lavori realizzati con materiali dalle pietre al bronzo, dalla terracotta alla carta, e pitture in tecniche varie, acrilici, oli e acquerelli in soluzioni sperimentali.

Espongono: Antonio Di Campli, Antonio D'Annunzio, Aldo D'Anastasio, Beatrice Mastrodonato, Carla di Pardo, Carla Trivellone, Cico Stone, Claudio Gaspari, Davide Scutece, Emma Archer, Emanuela Pancella, Ettore Altieri, Gastone Costantini, Incoronata Mezzanotte, Marisa Orsatti, Michele Versace, Nicola Antonelli, Paolo Dongu, Serena Giannico, Valeria Vitulli.

Il "Gruppo Inclusioni" nasce circa un anno fa; il primo incontro avviene a Palmoli (Chieti), in occasione della mostra al Castello Marchesale a cura dello scultore Claudio Gaspari.

Subito dopo, in occasione delle Giornate Fai d'Autunno della delegazione Fai di Vasto (Chieti), gli artisti si spostano al Castello di Monteodoriosio (Chieti) a cura dello scultore Ettore Altieri. Il terzo appuntamento è al Castello Svevo di Termoli (Campobasso) a cura dell'artista Carla Di Pardo, poi al Centro culturale "Aldo Moro" di San Salvo (Chieti). Quinto appuntamento è nella chiesa incompiuta di Pollutri (Chieti), il sesto nel Palazzo Ducale di Larino (Campobasso), il settimo e ultimo, per le Giornate Europee del Mare, collettiva negli spazi del Comune di Termoli. Domani vernissage alle 18.30 alla presenza del sindaco di Lanciano Filippo Paolini. Seguirà rinfresco con prodotti tipici locali, bocconotti e spumante.



