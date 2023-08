Grotte di Stiffe, presentato il nuovo direttore Victor Casulli

L'Azienda speciale Territorio e Cultura (Atc), che gestisce le Grotte di Stiffe da aprile 2022, ha presentato il suo nuovo direttore Victor Joan Casulli, ex direttore delle Grotte di Castellana nonché amministratore del medesimo Comune in provincia di Bari.

"Erano arrivate candidature da diverse zone d'Italia - ha dichiarato in conferenza stampa il sindaco di San Demetrio (L'Aquila) Antonio Di Bartolomeo - un fatto che conferma la nostra attrattività. Questo è un giorno importante per l'azienda speciale e per le Grotte, avviate a uno sviluppo crescente del turismo lento, che segua contemporaneamente la crescita dell'intero territorio". Hanno preso parte alla presentazione anche l'amministratore unico dell'Atc Giovanni Cappelli, il vicesindaco Sandro Filauro e l'assessore Mattia Di Fabio.

"Sono felice ed emozionato di essere qui con voi, accanto a un gruppo amministrativo coeso e animato da obiettivi ben precisi - ha detto Casulli - È bello portare la mia esperienza al di fuori della mia regione: sto già scoprendo le peculiarità del territorio e della sua gente e se c'è una cosa che ci accomuna è la passione per il nostro lavoro e per le bellezza della natura.

Seguiremo tre capisaldi: rete territoriale, turismo organizzato, attraverso la partecipazione a Fiere ed eventi, e la promozione del turismo esperienziale. Io sono a disposizione del territorio e di ogni singolo cittadino. Insieme faremo un grande lavoro.

L'azienda può già contare su un notevole capitale umano che sarà un'ottima base di partenza".

Soddisfatto l'amministratore Cappelli. "Con il nuovo direttore - ha spiegato - l'azienda deve continuare a viaggiare sugli eccellenti numeri registrati in queste stagioni di attività.

Casulli è un ingresso eccezionale nella nostra azienda, con lui ci aspettiamo il salto di qualità per raggiungere, con passione e duro lavoro, le centomila presenze annue".



