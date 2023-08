Emozioni in scena per la 41/a edizione di Spoltore Ensemble

Musica, cabaret e danza, con spettacoli che coinvolgeranno tutto il centro storico per l'edizione 2023 dello 'Spoltore Ensemble', promosso dal Comune di Spoltore e diretto dal Maestro Giuliano Mazzoccante. Ad aprire i grandi eventi, domani, sabato 12 agosto, lo spettacolo "Novecento, ovvero la leggenda del pianista sull'oceano" di Roma Tre Orchestra, omaggio al premio oscar Ennio Morricone. Tratto dal romanzo di Alessandro Baricco e dal film "La leggenda del pianista sull'oceano", lo spettacolo racconterà la leggenda di T.D. Lemon "Novecento", nato, vissuto e cresciuto su una nave.

Le musiche del Maestro Morricone accompagneranno lo spettacolo, con le voci narranti di Fabio Vasco e Simone Ruggiero, l'accompagnamento al pianoforte di Emanuele Stracchi, la regia di Valeria Nardella e la direzione di Sieva Borzak.

In seconda serata, in piazza D'Albenzio, il concerto jazz del Duet Emilia Zamuner feat Daniele Sepe con la straordinaria partecipazione del bassista internazionale Massimo Moriconi. Il live sarà anticipato da "Storia del Kabaret" di Stefano Vigilante, volto noto di trasmissioni televisive quali Zelig off, Sabato italiano e Alle falde del kilimangiaro.

Domenica 13, l'Arena del Festival, in largo San Giovanni alle ore 21.15, ospiterà il concerto di danza del Balletto di Roma "Astor - Un secolo di tango", viaggio tra le suggestioni e le sonorità del tango, coreografato da Valerio Longo, in omaggio ad Astor Piazzolla. 'Astor', produzione del Balletto di Roma, con la direzione artistica di Francesca Magnini e la regia di Carlos Branca, è un concerto di danza in cui le musiche di Piazzolla, arrangiate da Luca Salvadori, eseguite dal vivo dal bandoneón di Mario Stefano Pietrodarchi e con le immagini di Carlo Cerri, emergono come le vere protagoniste in una nuova armonia artistica danzata e interpretata dagli otto danzatori del Balletto. La seconda serata sarà affidata a "Sound Archives", progetto di Maurizio Rolli, impreziosito dalla presenza del chitarrista Randy Bernsen.



