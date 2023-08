Bici, bus e treno per visitare la Costa, ecco Trabocchi Mob

Si chiama 'Costa dei Trabocchi Mob', è alla quinta edizione e prevede servizi per la mobilità che permettono di raggiungere il litorale tra Ortona e San Salvo (Chieti) e di spostarsi lungo la stessa area con mezzi alternativi all'auto privata. Quest'anno c'è anche il progetto 'Bike to coast for everyone' che consente l'utilizzo di bici inclusive nell'ottica di un turismo accessibile. L'iniziativa è stata presentata a Torino di Sangro (Chieti) in una conferenza stampa alla quale ha partecipato anche Lorena Ziccardi, campionessa italiana di ciclismo paralimpico che ha testato le nuove hand-bike.

Sul sito www.costadeitrabocchimob.it è possibile avere informazioni sul Bus&Bike, con le fermate che hanno accesso consentito alle bici, sui parcheggi di scambio e sulle linee bus e stazioni di riferimento. Si possono consultare gli orari online su un'unica piattaforma nonché essere indirizzati a consultazione, prenotazione e acquisto dei titoli di viaggio.

Nelle bike station indicate è possibile noleggiare bici a costo ridotto per chi arriva in treno o bus.

Altrettanto interessante l'offerta della Rete Ciclabile dei Trabocchi, sistema di strade secondarie a basso impatto di traffico veicolare, percorsi interpoderali, asfalto nonché brecciato, strada bianca e terra, aste fluviali, colline e vigneti, riserve naturali, città d'arte, dalla costa alla collina. Il tutto per andare alla scoperta del territorio su oltre 300 chilometri da percorrere in bici. Per pedalare dalla Via Verde della Costa dei Trabocchi verso l'entroterra c'è il sito https://reteciclabiletrabocchi.it/ .

Il progetto 'Bike to Coast for everyone' è ideato dalla Regione Abruzzo in collaborazione con Comuni, Anfass e Legambiente. Prevede un'offerta integrata di servizi destinati ai turisti con disabilità, fisiche e sensoriali: spiagge attrezzate, bagni, lettini idonei, servizi cicloturistici con biciclette dedicate, assistenza in spiaggia e in acqua da parte di personale specializzato. Le bici possono essere prenotate su portale https://visitcostadeitrabocchi.it/bike-to-coast-for-everyone/ e al numero 3883823636. Le bici a disposizione sono E-Bike per disabili, come tandem, tricicli e hand-bike.



