Writer identificato, sindaco L'Aquila ringrazia inquirenti

C'è soddisfazione da parte del sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi per l'identificazione di una presunta writer riconosciuta tra i responsabili di atti vandalici e scritte anti polizia e contro il Daspo nella notte del 6 luglio.

"Rivolgo le congratulazioni, a nome della municipalità e mie personali - scrive il primo cittadino - agli uomini e alle donne della Questura, in particolare agli agenti della Digos che, con il coordinamento della Procura della Repubblica, hanno identificato uno degli autori delle scritte con cui è stato imbrattato un edificio storico del centro della nostra città".

"Queste persone - aggiunge - quella individuata e gli altri ancora ignoti, si sono rese responsabili di un atto che offende le forze dell'ordine, per i contenuti, e arreca un danno ai proprietari del bene e all'intera comunità".

Il sindaco ricorda che "l'individuazione della prima responsabile è stata possibile anche grazie alle immagini degli impianti di videosorveglianza. Come amministrazione - aggiunge - stiamo investendo somme ingenti per un capillare sistema pubblico di telecamere che sono certo contribuirà a limitare azioni di questo genere".



