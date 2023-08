Sindaco di Penne a Sgarbi, ci dia supporto economico

"Ringrazio il sottosegretario Sgarbi per l'attenzione mostrata verso il patrimonio storico e culturale della città in occasione della sua ultima visita a Penne. Al di là delle responsabilità politiche, che provengono evidentemente dal passato, ci attende oggi un gioco di squadra istituzionale per rivitalizzare e promuovere la nostra comunità, e mi auguro con un forte supporto economico dal ministero della Cultura". Lo afferma il sindaco di Penne Gilberto Petrucci, che replica così al sottosegretario Sgarbi.

"Invitiamo il sottosegretario Sgarbi - dice il sindaco - ad attivarsi velocemente per dotare la Città di Penne di un polo museale all'avanguardia, rispetto all'attuale e desueto MaMeC, all'interno del quale realizzare un centro dedicato alla figura del pittore Remo Brindisi, anziché ospitare opere d'arte di indubbia provenienza come accertato dallo stesso Sgarbi. Lo invitiamo, infine, a sollecitare la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Chieti e Pescara e il Provveditorato alle Opere Pubbliche affinché siano completare le procedure amministrative per effettuare i lavori nella Cattedrale, nell'Oratorio della Cintura, nella Chiesa di San Domenico e nella Chiesa di San Giovanni Battista: gli interventi sono stati finanziati da tempo. Mancano solo le gare di appalto".

"Attendo quindi il sopralluogo - conclude Petrucci - per studiare insieme ai tecnici del ministero ogni singolo intervento da realizzare per migliorare la nostra Città".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA