Problemi di sicurezza, sindaco chiude parcheggio a Sulmona

Sfratto per circa 400 auto nel parcheggio coperto di Santa Chiara a Sulmona. Con ordinanza del sindaco, Gianfranco Di Piero, è stata disposta la sospensione dell'autorimessa comunale all'esito di sopralluoghi esperiti dai Vigili del Fuoco e di verifiche documentali sulla struttura comunale. In particolare, a seguito di un esposto e delle dovute verifiche, è emerso che "sussistono le condizioni per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana". Il riferimento riguarda le infiltrazioni di acqua meteorica, alcune travi presenti nella rimessa, ma anche le ataviche condizioni strutturali per le quali servono i fondi. Criticità ventennali esplose nell'ultimo periodo.

Con il provvedimento il sindaco ordina pure "di mantenere un adeguato servizio di guardiania del parcheggio al fine di consentire lo spostamento delle autovetture parcheggiate al suo interno". Un vero e proprio colpo per la città in termini di snellimento della pressione delle auto e del piano parcheggi, anche alla luce della gara che prevedeva l'apertura h 24. La cooperativa Satic, che gestisce il parcheggio, si sta adoperando per salvare le quattro unità, mentre il Comune predisporrà servizi navetta in occasione del mercato. Il servizio navetta sarà attivo dalle ore 08.00 alle ore 14.00, con partenza ogni 10 minuti. Il parcheggio sarà a disposizione degli utenti per il ritiro delle vetture presenti all'interno dell'autorimessa fino alla giornata di domenica; successivamente sarà garantito un servizio a richiesta mediante telefonata al n. 3477580038. Gli abbonamenti saranno rimborsati.

"Ho firmato il provvedimento alla luce delle disposizioni impartite, come atto dovuto e nel rispetto delle norme vigenti.

Dopo un'intensa giornata di interlocuzioni con dirigenti e funzionari, in considerazione anche del momento di massimo afflusso di turisti in Città, mi sono subito attivato per contenere possibili disagi e mettere in campo ogni utile iniziativa per garantire un'ampia area di parcheggio alternativa ed un comodo accesso nel centro storico cittadino" ha dichiarato il sindaco.



