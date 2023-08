Nuoto: Fabiani campionessa d'Italia juniores nei 50 rana

L'avezzanese Giorgia Fabiani, classe 2008, della Pinguino Nuoto, ha conquistato la medaglia d'oro nei 50 rana juniores femminile ai campionati italiani di categoria che si sono conclusi l'8 agosto allo Stadio del Nuoto di Roma. La Fabiani, diventata campionessa d'Italia nella specialità, ha fatto registrare un ottimo risultato, scendendo per la prima volta in carriera sotto i 32″.

L'atleta marsicana ha fermato il cronometro a 31″93 (precedente miglior tempo 32″27). Alla Fabiani sono arrivati anche i complimenti del presidente della Regione Marco Marsilio.

"Non ci abitueremo mai alle emozioni che ci fai vivere...Grazie Giorgia, grazie Mario Paris!". Questo il pensiero dei vertici della Pinguino Nuoto di Avezzano dopo la conquista della medaglia d'oro.



