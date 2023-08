European Innovative Teaching Award curato da Pomilio Blumm

La terza edizione dell'European Innovative Teaching Award (Eita), il premio europeo dedicato all'insegnamento innovativo, sarà ancora una volta targata Pomilio Blumm. L'agenzia di comunicazione istituzionale si è infatti aggiudicata la gara internazionale per l'organizzazione di questo evento che celebra i successi di insegnanti e istituti scolastici, mirando a stimolare un proficuo scambio di esperienze tra i membri del corpo docente e sottolineando l'importanza del Programma Erasmus+ nell'agevolare la collaborazione tra istituzioni a livello europeo. Nato nel 2021, Eita ha come principale obiettivo mettere in evidenza il ruolo cruciale che gli insegnanti e le scuole svolgono nell'evoluzione dell'istruzione attraverso approcci innovativi, offrendo loro una maggiore visibilità e prestigio a livello europeo. Questo premio, inoltre, mira a favorire uno scambio costruttivo di conoscenze tra educatori e a sottolineare il valore intrinseco del programma Erasmus+ nel facilitare la collaborazione tra professionisti dell'istruzione a livello continentale.

Quest'anno, la terza edizione del premio si sviluppa intorno al tema centrale 'Educazione e Innovazione', riflettendo sull'importanza delle nuove tecnologie e dell'approccio innovativo nel settore dell'istruzione. Attraverso l'identificazione di parole chiave e argomenti prioritari nella piattaforma dei risultati del progetto Erasmus+, emergono concetti quali "innovazione", "tecnologia", "intelligenza artificiale", "robotica", "automatizzazione", "coding", "programmazione", "informatica", "realtà virtuale", "imprenditorialità".

"Siamo felici di poter dare il nostro contributo a questo premio per la terza volta - sottolinea Franco Pomilio, presidente di Pomilio Blumm - ancor di più perché arriva poco prima dell'avvio della nostra summer university di Bruxelles che realizzeremo in collaborazione con l'Università di Maastricht e in particolare col professor Kai Jonas, presidente dell'Associazione Europea di Psicologia Sociale, che ha voluto dar vita a questo progetto dopo aver partecipato al summit internazionale dell'Ultra European Network svoltosi a Pescara".





