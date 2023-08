Carrozzine elettriche per visitare il Parco nazionale d'Abruzzo

Accesso per i disabili in carrozzina nel Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise grazie al contributo della Fondazione Terzo Pilastro Internazionale, nell'ambito del progetto "La Natura per tutti - i sentieri di Dorotea". Sono 20 le speciali carrozzine elettriche, progettate e messe a punto dalla Sirio Medical, disponibili presso 3 aree turistiche del Parco: la Camosciara, la Val Fondillo e la Difesa di Pescasseroli; affidate in gestione, a titolo gratuito, a tre operatori turistici qualificati.

La fruizione del servizio può avvenire previa prenotazione presso gli uffici del Parco, le prenotazioni sono opportune, ma non obbligatorie. Agli utenti è richiesto di compilare un modulo e rilasciare un documento di identità, le visite si potranno effettuare nella fascia oraria compresa fra le 9:00-9:30 e non oltre le 18:00-18:30.

"Meravigliosa iniziativa resa possibile grazie alla disponibilità della Fondazione Terzo Pilastro Internazionale e del suo fondatore Emanuele Emmanuele" ha dichiarato il presidente del Parco Giovanni Cannata.

"Un piccolo, ma importante passo avanti per far godere delle bellezze del nostro Parco - ha affermato il direttore del Parco Luciano Sammarone - La Natura per la sua capacità di generare benessere psicofisico deve poter essere, ove possibile, fruita da tutti. Il Parco ha deciso di impegnarsi in tal senso offrendo un servizio che speriamo possa regalare momenti di gioia e spensieratezza".



