Salta test con Napoli, delusione patron Castel di Sangro

Era previsto un allenamento congiunto tra Napoli e Castel di Sangro in concomitanza con la seconda tranche di ritiro dei campioni d'Italia nella cittadina abruzzese. Ma alla fine, con enorme delusione dei giocatori abruzzesi che militano in Eccellenza, il test è saltato.

"Era tutto organizzato perfettamente - dichiara il presidente del Castel di Sangro, Andrea Di Tora - tant'è che ieri pomeriggio c'è stato uno scambio di mail tra le due società per i colori delle rispettive divise da indossare, comunicando al Napoli anche tutti i convocati (calciatori e dirigenti) come richiesto dagli stessi" scrive Di Tora su Facebook. "Poi che succede? All'ultimo, nella giornata odierna salta tutto per motivi ignoti; i nostri ragazzi, alcuni dei quali di provenienza internazionale venuti con tanto entusiasmo, hanno sostenuto varie spese. Ma io mi chiedo dove si è visto che una città ospitante non disputa una partita amichevole?".

A gettare acqua sul fuoco è il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso. "L'allenamento congiunto tra il Napoli e il Castel di Sangro è saltato perché c'erano diversi azzurri indisponibili e c'era il rischio di andare incontro ad altri infortuni", chiarisce Caruso. I campioni d'Italia lasceranno la cittadina abruzzese sabato prossimo dopo due settimane di ritiro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA