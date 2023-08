Proposta di un ponte ciclopedonale tra Montenero e San Salvo

La realizzazione di un ponte ciclopedonale per unire il litorale di Montenero di Bisaccia al lungomare di San Salvo (Chieti) al centro di una riunione tecnica tra le due amministrazioni comunali impegnate a pianificare l'intervento ed a reperire risorse economiche. Non si esclude anche l'utilizzo di fondi Pnrr.

L'incontro, avvenuto in Comune a Montenero di Bisacca, segna un passo in avanti nella programmazione dell'opera considerata strategica dai sindaci dei due centri: la montenerese Simona Contucci ed Emanuela De Nicolis di San Salvo. "L'idea progettuale è già stata accolta con favore nei colloqui avuti con i vertici regionali abruzzesi e molisani - dichiarano Simona Contucci e l'Assessore di San Salvo Eugenio Spadano a conclusione del colloquio tecnico - ed è considerata di importanza strategica, soprattutto ai fini turistici ed economici, per le due realtà territoriali limitrofe. L'unione delle due zone costiere assume, inoltre, un significato più che simbolico, specie in tema di recupero delle tradizioni e di scambio culturale tra paesi che in passato erano ricomprese all'interno di un'unica Regione. Un progetto a cui teniamo molto, quindi, e che porteremo avanti con determinazione anche per ciò che attiene al tema del reperimento dei fondi per la sua realizzazione definitiva".

A margine della riunione la sindaca di San Salvo Emanuela De Nicolis ha dichiarato che "il ponte di collegamento tra le due regioni è una delle priorità e faremo tutti i passi necessari anche presso la Regione Abruzzo per portare a compimento l'opera in tempi brevi".



