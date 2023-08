Nuoto: Salvati campione d'Italia nei 200 farfalla 'Ragazzi'

La sua gara, quella dove riesce ad esprimere al meglio le sue capacità e che lo consacra nuovamente atleta 'Ragazzi' più forte in Italia: Lorenzo Salvati (classe 2008), portacolori della Dimensione Nuoto L'Aquila, è campione d'Italia nella categoria Ragazzi (2007/2008/2009) nei 200 farfalla in vasca lunga (50 m), con il tempo di 2'02''66.

L'atleta del tecnico Mario Di Massimo è riuscito a sbaragliare l'agguerrita concorrenza, portando a casa il prestigioso riconoscimento che rappresenta una vittoria per la Dimensione Nuoto. "Aspettavo questo risultato di Lorenzo già da quest'inverno, ma le cose devono arrivare per gradi. A Roma - spiega Di Massimo - era il momento giusto. Adesso ci gustiamo questo successo pensando già alla prossima stagione e a nuovi obiettivi".



