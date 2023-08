Naiadi, Pescara Pallanuoto, under 14 si allenano in mare

Le piscine Le Naiadi sono inagibili? C'è il mare. I ragazzi e i tecnici del Pescara Pallanuoto per poter partecipare alle Finali di scudetto under 14 nazionali, in programma a Ostia (Roma) dal 5 al 9 settembre, hanno deciso di prendere porte e palloni per andare ad allenarsi al mare, vista l'impossibilità di utilizzare le piscine Le Naiadi dove le attività sono bloccate a causa della scadenza del contratto dell'attuale gestore, con la gara per il nuovo affidamento ancora in itinere.

Emanuela Iezzi, allenatore della under 14 insieme a Lorenzo Cacciagrano, spiega che "quella del mare è l'unica acqua che abbiamo per poter allenare i ragazzi, abbiamo necessità di allenarci con continuità per le finali che ci saranno ai primi di settembre. Ci stiamo allenando nel tratto di mare davanti alla spiaggia libera nella zona nord di Pescara di fronte alle Naiadi. I ragazzi, 17 in totale, arrivano con le attrezzature (di proprietà del Pescara Pallanuoto) che prendiamo dalle Naiadi, attraversiamo la pinetina e arriviamo in spiaggia. In questi giorni - spiega Emanuela Iezzi - con le onde e le meduse non è facile allenarsi, ma i ragazzi hanno una grande voglia. Le differenze con l'allenamento in piscina ci sono perché la galleggiabilità nell'acqua di mare è diversa così come trovare le dimensioni di un campo di pallanuoto, ma è acqua e questo a noi serve. Adesso vedremo se riusciamo, dopo il 20 agosto, a trovare una piscina per allenarci anche fuori Pescara".



