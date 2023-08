Tentata estorsione, arrestato parcheggiatore abusivo

Parcheggiatore abusivo arrestato per tentata estorsione e danneggiamento aggravato per aver rigato l'automobile di una donna che non aveva voluto pagarlo.

Il fatto è avvenuto ieri a Pescara, nel parcheggio a pagamento delle aree di risulta della stazione ferroviaria. L'uomo, un italiano senza fissa dimora, individuato e arrestato dalla Polizia di Stato, è finito in carcere.

La donna aveva appena parcheggiato, quando il parcheggiatore abusivo le ha chiesto insistentemente soldi quale corrispettivo del posto auto occupato. Lei, però, nonostante i toni sempre più minacciosi, ha rifiutato e si è allontanata. A quel punto, da alcune decine di metri, ha notato l'uomo che danneggiava l'auto.

Lanciato l'allarme al 113, sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra Volante della Questura. Individuato il parcheggiatore abusivo, i poliziotti lo hanno perquisito e hanno trovato l'accendino usato per rigare l'automobile. L'uomo è in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Quello di ieri non è il primo arresto di questo tipo che la polizia esegue nell'area della stazione centrale di Pescara.



