Naiadi, Marsilio, garantisco risultato positivo e duraturo

"Sto lavorando in silenzio e a testa bassa, insieme a tutta la squadra regionale (a partire da Aric) e del Comune di Pescara, per dare una soluzione positiva per le Naiadi. Voglio rassicurare tutti, utenti e lavoratori in primis, che dopo la pausa estiva l'impianto riaprirà e verrà gestito con una prospettiva pluridecennale, che permetterà l'esecuzione dei lavori di ammodernamento degli impianti e di efficientamento energetico che fino ad oggi hanno rappresentato il tallone d'Achille di questa struttura". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.



