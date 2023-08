Incendio vicino Pineta Pescara, brucia mezzo per pulizia strade

Incendio all'alba nella zona della Pineta dannunziana di Pescara. A bruciare, poco prima delle 6, è stata una spazzatrice, mezzo per la pulizia delle strade, di proprietà della società che gestisce i rifiuti in città. Il conducente ha notato del fumo che usciva dal veicolo, si è allontanato dal mezzo, poi avvolto dalle fiamme, e ha allertato la sala operativa del 115. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Pescara, che hanno domato il rogo, usando anche il liquido schiumogeno, e messo in sicurezza la zona.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA