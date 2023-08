Tua, a Chieti nuovo hub all'insegna della ecosostenibilità

Hub "eco-sostenibile" per accogliere i bus della Tua a Chieti. Nascerà a breve con i lavori che partiranno a novembre. Questa mattina nel corso di una conferenza stampa i vertici della società regionale di trasporto e l'assessore della Regione Abruzzo Nicola Campitelli hanno illustrato il progetto. L'intero deposito ha un'area complessiva di poco superiore ai 6.300 metri quadrati, qui saranno presenti 42 stalli per gli autobus di lunghezza 12 metri, 4 stalli per quelli di lunghezza pari a 18 metri (veicoli snodati) e 10 stalli destinati alle autovetture dei dipendenti.

L'edificio destinato ai servizi ha una superficie pari a 110 metri quadrati e ospiterà la sala per il personale.

"Possiamo dire - ha spiegato il presidente della Tua Gabriele De Angelis - che la nostra mission è avere un'azienda sempre più ecosostenibile. Va infatti in questa direzione la realizzazione del nuovo hub che vedrà l'utilizzo dei pannelli fotovoltaici. Si tratta di un progetto che prevede l'efficientamento energetico in piena sintonia con la transizione ecologica che la Tua porta convintamente avanti da tempo. L'opera - ha aggiunto il presidente della società di trasporti - avrà anche l'obiettivo di garantire un miglioramento delle prestazioni lavorative del nostro personale".

"Parliamo di un hub ecosostenibile e sono felice che Tua abbia accettato la sfida di innovare questa parte di territorio - ha detto l'assessore Campitelli con delega al Territorio - Oggi con questo nuovo progetto diamo una dignità importante ai lavoratori e allo stesso tempo seguiamo quel percorso intrapreso da tempo, nello specifico parliamo di pannelli fotovoltaici e della produzione di energia con fonti rinnovabili che può diventare una forma di guadagno per la stessa azienda. Faccio i complimenti ai vertici Tua che hanno lavorato a questo nuovo progetto che significa avere a cuore anche una parte di territorio, quello della Val Pescara, che ha una sua importanza strategica".



