Reddito cittadinanza, 186 denunciati nel Teramano

Operazione dei carabinieri del comando provinciale di Teramo che hanno denunciatoo alla procura della Repubblica di Teramo 186 persone che devono rispondere di indebita percezione del reddito di cittadinanza, per un danno complessivo nei confronti dell'erario di oltre un milione di euro.

L'attività investigativa, coordinata a livello provinciale dal reparto operativo e condotta dalle singole stazioni carabinieri in collaborazione con i carabinieri del NI.L. di Teramo, grazie ai controlli e riscontri incrociati con gli uffici delle anagrafi comunali, e l'Inps si è appurato che le 186 persone denunciate avevano prodotto false dichiarazioni tali da poter far ottenere loro il reddito di cittadinanza anche se non avevano i requisiti richiesti dalla legge per poterne usufruire.



