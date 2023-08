Napoli, delegazione tifosi incontra De Laurentiis e Garcia

Cori, bandiere, striscioni e colori. Circa duecento tifosi hanno salutato la squadra del cuore, il Napoli campione d'Italia, davanti all'hotel Acquamontis di Rivisondoli (L'Aquila), dove gli azzurri stanno pernottando in occasione del ritiro estivo. Una delegazione ha incontrato il presidente Aurelio De Laurentiis e il mister Rudi Garcia per parlare di calciomercato e prospettive future. La manifestazione, con applausi e incoraggiamenti per i campioni in carica, concordata con le forze dell'ordine, è stata presidiata da diversi uomini in divisa. Intanto il Napoli incassa un altro pienone nella penultima amichevole del ritiro in Alto Sangro che si è disputata ieri allo stadio Patini di Castel di Sangro (L'Aquila). Oltre 7500 persone hanno assistito all'incontro.

Qualche tensione si è registrata sabato sera nel centro polisportivo di Castel di Sangro per il concerto di Gigi D'Alessio. In nove sono stati soccorsi dall'ambulanza del 118 per malori e per un trauma cranico. Una notte che ha tenuto impegnati soccorritori e forze dell'ordine. Cinquemila fan hanno applaudito il cantautore napoletano, costretto però a interrompere l'esibizione sul finale per consentire l'ennesimo soccorso a uno spettatore che si era sentito male.



