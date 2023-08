Guasto elettrico, a Spoltore zone senza corrente da sabato sera

Disagi in diverse zone di Spoltore (Pescara) per la mancanza di energia elettrica a causa di un guasto. Il primo blackout c'è stato sabato sera, dalle 22.20, contestualmente a quello che ha interessato, per circa venti minuti, anche Pescara e Francavilla al Mare (Chieti); da quel momento alcune centinaia di utenze, nella frazione di Santa Teresa, sono rimaste disalimentate, con tutti i disagi conseguenti, dagli ascensori fuori uso all'aria condizionata inutilizzabile. In alcuni casi, per far fronte alle diverse necessità, sono stati attivati dei gruppi elettrogeni. In tanti sui social si lamentano dei disagi subiti e contestano le poche informazioni in merito, a distanza di due giorni.



