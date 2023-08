Guasto elettrico a Spoltore, domani fine lavori riparazione

In relazione al guasto che, nella serata di sabato 5 agosto, ha interessato la località Santa Teresa, frazione di Spoltore (Pescara), E-Distribuzione rende noto che i tecnici sono intervenuti immediatamente provvedendo all'installazione dei gruppi elettrogeni che hanno consentito di rialimentare tutta la clientela. La fornitura elettrica, dalla serata di sabato, fa sapere E- Distribuzione, "è regolare a eccezione di alcune brevi interruzioni che si sono verificate oggi per consentire ai tecnici di effettuare interventi sui gruppi elettrogeni".

"Le operazioni di riparazione che interessano la rete di media tensione relativa alle 3 cabine secondarie site in via Sangro, via Saline e via Liri sono tuttora in corso e si stima che i lavori saranno completati nella mattina di domani, martedì 8 agosto, dopodiché, come da volantini affissi, si procederà alla rimozione dei gruppi elettrogeni nella fascia oraria compresa tra le 11 e le 18 durante la quale è prevista una breve disalimentazione per permettere il passaggio alla rete elettrica".



