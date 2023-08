Concerto d'organo a San Valentino in Abruzzo Citeriore

Nuovo appuntamento, domani, con la XXV Rassegna organistica "Seicentonovecento": martedì 8 agosto nel Duomo di San Valentino in Abruzzo Citeriore (Pescara), alle 21, l'organista russo Dimitri Goldobine proporrà un concerto dedicato al repertorio italiano del XVI e XVII secolo. La mattina, alle ore 10, l'artista effettuerà gratuitamente una breve Master Class dedicata al '600 italiano. L'evento è organizzato nell'ambito delle manifestazioni estive "Maiella Accogliente 2023" che coinvolge nove amministrazioni comunali del territorio, grazie a un finanziamento della Regione Abruzzo.

Si tratta del terzo appuntamento del progetto di recupero dei quattro organi storici presenti nelle chiese di San Valentino; un progetto che, oltre al restauro storico di questi preziosi strumenti, prevede la realizzazione di una scuola estiva per giovani organisti e una rassegna internazionale di musica d'organo.

Dimitri Goldobine ha studiato organo e musicologia presso il Conservatorio Superiore di Mosca e poi clavicembalo a Parigi e liuto nel Principato di Monaco. Attualmente è professore di clavicembalo e musica da camera antica al Conservatorio Dipartimentale di Cannes. Goldobine è anche protagonista di recital di clavicembalo e di importanti festival internazionali in Europa e negli Stati Uniti.



