Urta cavo elettrico, grave operaio folgorato nel Chietino

Il responsabile degli operai del Comune di Francavilla al Mare è rimasto gravemente ustionato intorno alle 6.40 mentre stava sistemando un cavo della pubblica illuminazione rimasto danneggiato dal temporale della notte scorsa.

L'uomo, accompagnato da un collega, era su un cestello che lui stesso manovrava quando, per cause da accertare, ha urtato un cavo della media tensione. È stato il collega, che lo ha sentito gridare, a dare l'allarme e sul posto sono arrivati il 118, i Vigili del Fuoco e un'ambulanza. L'uomo ha riportato ustioni di secondo grado sul 90 per cento del corpo ed è stato portato all'ospedale Sant' Eugenio di Roma.



