Premiati i vincitori 63/a rassegna ovini di Campo Imperatore

L'area di Fonte Macina ha ospitato anche quest'anno la 63/a Rassegna ovini di Campo Imperatore, un appuntamento dedicato all'allevamento. Per la sua rilevanza agropastorale, l'iniziativa è stato inserito nel calendario degli eventi del festival 'Tra - La transumanza che unisce'. Alla cerimonia di partecipazione hanno partecipato il presidente di regione Marco Marsilio, il senatore Guido Quintino Liris, l'assessore all'Agricoltura Emanuele Imprudente, il consigliere regionale Marco Cipolletti e il presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso, Antonella Ballone, ente organizzatore.

La manifestazione è stata l'occasione per premiare le realtà che si sono distinte nella produzione di prodotti caseari attraverso il 22/o concorso dei formaggi ovini e caprini 'Fonte Macina'. Nella categoria 'Ricotte', la vittoria è andata all'allevamento 'Mucciante Danilo e Sorelle Ssa', mentre nella sezione 'Pecorino', l'azienda agricola 'La Mascionara' si è aggiudicata il primo premio.

Un momento toccante della cerimonia è stato quando è stato consegnato il 'Premio nazionale della Pastorizia' a Lorenzo Damiani di Barisciano (L'Aquila). Questo prestigioso riconoscimento, intitolato alla memoria di Giovanni Cialone, Pierluigi Imperiale, Gregorio Rotolo e Giulio Petronio, ha sottolineato l'importanza del lavoro e dell'impegno nella pastorizia, valorizzando coloro che hanno contribuito significativamente a questa attività tradizionale.

A conclusione della rassegna, è stata assegnata la targa d'argento 'Premio Verga d'Argento' alla memoria del compianto Pierluigi Imperiale, una figura stimata e rispettata per il suo impegno nella promozione agropastorale.

"Questo riconoscimento - spiegano gli organizzatori - è stato un modo per onorare il suo contributo al settore agricolo e per rendere omaggio alla sua dedizione alla crescita e alla valorizzazione dell'allevamento di ovini e caprini".



