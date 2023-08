Operaio folgorato: sindaca Francavilla, siamo tristi

La sindaca di Francavilla al Mare, Luisa Russo, ha espresso "la tristezza di tutta l'amministrazione comunale" in un post su Facebook per l'incidente sul lavoro capitato questa mattina al capo operaio del Comune, che il quale ha riportato ustioni di secondo grado sul 90 per cento del corpo dopo aver urtato un cavo della media tensione mentre era intento a riparare, utilizzando un cestello, un cavo della pubblica illuminazione.

"Questa mattina siamo stati colti da una terribile notizia.

Il nostro capo operaio, Giancarlo, ha avuto un brutto incidente mentre era in servizio. È attualmente ricoverato in ospedale, non abbiamo dettagli ulteriori - scrive la sindaca. Le cause e la dinamica sono in corso di accertamento, voglio solo in questo momento esprimere la tristezza di tutta l'Amministrazione, e di tutto il Comune di Francavilla al Mare per quanto accaduto, e stringere in un abbraccio tutta la sua famiglia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA