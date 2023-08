Morto Giandonato Morra, tanti messaggi di cordoglio

Politica regionale in lutto per la morte di Giandonato Morra, difensore civico regionale, esponente di spicco di Fratelli d'Italia, già assessore regionale. Tanti i messaggi di cordoglio che si stanno susseguendo da quando si è diffusa la notizia della morte di Morra.

Una morte che "lascia sgomenta l'intera avvocatura teramana e i tantissimi che lo hanno conosciuto e apprezzato nel corso della sua carriera, non solo professionale, durante la quale si è speso sempre, con grande preparazione, onestà, dedizione e comprensione umana, in favore soprattutto degli ultimi e di coloro che erano in difficoltà", dice il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo, Antonio Lessiani.

" La sua perdita lascia un vuoto immenso non solo nella politica teramana, ma nei cuori di tutti coloro che, come me, hanno avuto la fortuna di conoscerlo e lavorare con lui. La sua integrità, la sua passione e la sua dedizione al servizio pubblico resteranno sempre un esempio per tutti noi", dichiara il presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, Nazario Pagano.

Il presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, Lorenzo Sospiri, lo ricorda come un "uomo di grande valore istituzionale. Il suo ultimo incarico come Difensore Civico di Regione Abruzzo, che ho avuto l'onore di avallare sottoscrivendone nel 2021 l'atto di nomina, ha confermato la serietà e la preparazione sui temi giuridico-amministrativi. E' stato negli ultimi anni presidio di giustizia e consulenza per tutti i cittadini abruzzesi che si sono avvalsi della competenza del suo ufficio".

"Giandodato era un uomo leale, disponibile e pronto nello spendersi per gli altri - afferma il segretario provinciale teramano della Lega, Jwan Costantini - Oggi è una giornata triste per la politica teramana e regionale". "L'Abruzzo e Teramo perdono un figlio dal grande cuore, un amministratore attento e dedicato", dice Pierluigi Biondi, il sindaco dell'Aquila - Ha amato da subito la nostra terra, pur essendo pugliese. E al servizio di questa ha speso la sua vita, nell'impegno politico e come legale". "Con la perdita di Giandonato, la nostra provincia perde una persona di grande spessore umano, sociale e politico, che ho avuto il piacere di conoscere a fondo e apprezzare pur da posizioni politiche diverse, una persona sempre pronta al dialogo, al confronto e oggettivo nei giudizi", afferma Giulio Cesare Sottanelli, deputato abruzzese di Azione.



