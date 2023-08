Morto Giandonato Morra, tanti messaggi di cordoglio (2)

Per l'assessore regionale Pietro Quaresimale "la città di Teramo e l'Abruzzo perdono un grande interprete: l'attività di Giandonato di avvocato e amministratore pubblico, segnati entrambi da un alto rigore morale, ha rappresentato per la città di Teramo un punto di riferimento importante che deve essere preso ad esempio da tutti noi. Anche nell'ultimo periodo della sua attività, reso più difficile dall'incedere inesorabile della malattia, Giandonato ha sempre mantenuto lucidità nell'analisi della situazione politica e nelle decisioni professionali".

Il senatore Guido Liris parla di "un padre politico, un riferimento da seguire che mi ha insegnato sobrietà, onestà e profondo rispetto per le istituzioni. Un uomo dalle straordinarie doti politiche, dalla non comune integrità morale, un autentico esempio per chiunque voglia far politica e per i tanti giovani che, negli anni, si sono avvicinati alla più nobile delle arti. A prescindere dalle appartenenze, a Giandonato sono sempre state riconosciute capacità e competenze e grande rispetto per chiunque, anche gli avversari più ostici.

Da oggi l'Abruzzo, e non solo la nostra comunità politica, è un po' più povero".

"Una triste perdita non solo per Teramo ma per tutta la politica regionale abruzzese. Giandonato, esempio di competenza unito alla sua correttezza ed alla sua simpatia, sempre disponibile e rispettoso delle istituzioni, con una passione innata per la politica", è il messaggio di cordoglio del capogruppo Massimo Verrecchia, a titolo personale e a nome del gruppo FdI in Consiglio regionale. "La perdita di Giandonato Morra addolora profondamente. Abbiamo sperato fino all'ultimo che la malattia lo risparmiasse, c'era ancora tanto bisogno lui.

Persone come Giandonato si incontrano rare volte nella vita e il patrimonio di valori che ci lascia ha un valore inestimabile", affermano il deputato FdI, Guerino Testa e i coordinatori provinciale e cittadino di Pescara di Fratelli d'Italia, Stefano Cardelli e Roberto Carota.

"Faccio fatica a immaginarci d'ora in avanti senza di lui, senza la sua guida, senza i suoi consigli, senza il suo affetto - afferma il segretario regionale di Fdi, Etelwardo Sigismondi - Giandonato è stato per me, prima di tutto, un amico. Uomo appassionato di politica e di amministrazione, uomo delle istituzioni, serio e rigoroso, avvocato, profondamente innamorato della sua famiglia, Giandonato è stato un politico di razza. Giandonato credeva profondamente che la politica dovesse essere, prima di ogni cosa, un esempio e lui per tutti è stato esempio di onestà, lealtà e coerenza, qualità che gli hanno suscitato stima e apprezzamento anche fuori dalla nostra area politica".

Dolore e sgomento vengono espressi da parte dell'amministrazione comunale di Giulianova e da quelle di Montorio al Vomano e Campli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA