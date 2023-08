Morto Giandonato Morra, il cordoglio di Marsilio

"Oggi piango la scomparsa di un amico prima ancora che di un politico di grande spessore umano e professionale. Giandonato Morra è stato per l'Abruzzo un esempio di coerenza e correttezza tanto da essere ben voluto anche dai suoi avversari politici. Di lui rimarranno tanti insegnamenti che porteremo dentro noi per fare bene ogni giorno il nostro lavoro, con l'impegno che ha dimostrato di mettere in ogni azione del quotidiano. Alla sua famiglia, alla moglie e ai figli, giunga l'abbraccio mio personale e dell'intera giunta regionale". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.



