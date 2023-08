'The Original Box Brothers', jazz sotto Torre Santo Stefano

Per la prima volta, dopo la ricostruzione post sisma, la Torre Medicea di Santo Stefano di Sessanio (L'Aquila) ospita un concerto. Il trio "The Original Box Brothers" si esibirà mercoledì 9 agosto, ore 20, in "Jazz sotto la torre". Il concerto nella corte della Torre Medicea è curato della Società aquilana dei concerti "Barattelli", con l'associazione "i Viaggiatori nel Parco, tour culturali in Abruzzo" e il Comune di Santo Stefano.

Un'iniziativa corale e intergenerazionale, che è l'inizio di un percorso di lavoro comune per promuovere il magnifico patrimonio culturale e paesaggistico di Santo Stefano di Sessanio. La scelta artistica è caduta su "The Original Box Brothers", il celeberrimo trio composto da Edoardo Ferri alla chitarra, Enzo Pietropaoli al basso elettrico e Fabrizio Sferra alla batteria.

Il Trio incanterà il borgo con le sue note, dall'Indie Rock al Country Progressivo, in cui i classici Jazz Standards convivono con Neil Young, Radiohead, Elvis Presley e composizioni originali. La torre Medicea, crollata nella notte del sisma del 2009 è stata interamente ricostruita attraverso un lavoro sinergico tra il Comune di Santo Stefano, l'Usrc (Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del Cratere), il Segretariato Regionale Mibact per l'Abruzzo, il Consorzio per la Sperimentazione Edilizia - Università degli Studi dell'Aquila.

Nel maggio del 2017 la posa della prima pietra e l'8 ottobre 2021 è avvenuta la riconsegna di uno dei simboli più rappresentativi della devastazione del sisma, ma anche il ripristino di uno dei monumenti simbolo della Regione Abruzzo, in uno dei borghi più belli d'Italia. L''ingresso allo spettacolo è gratuito, su prenotazione, fino a esaurimento posti.



